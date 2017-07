Lazio, Keita torna al ritiro di Auronzo

Un futuro tutto da decifrare. Ma intanto c’è la Lazio. Keita rientra nel ritiro di Auronzo di Cadore con un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario a cui era atteso, dopo il giorno libero che il giocatore ha trascorso a Milano, in compagnia della compagna e del suo agente Roberto Calenda. Tanto entusiasmo da parte dei tifosi ma lui... niente. Testa bassa e via, dentro l'Hotel dove alloggiano i biancocelesti. La visita nel capoluogo lombardo poteva fornire qualche indizio in chiave mercato ma non è stato così. Per il momento nulla di concreto dunque, con l’Inter che si prepara a muoversi per il giocatore nei prossimi giorni, dopo il ritorno di fiamma negli scorsi.