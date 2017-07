Lazio, Keita lascia il ritiro verso Milano. E l'Inter...

Un'assenza che pesa. Che fa rumore. Come sempre quando si parla di Keita Balde, stella della Lazio al centro del mercato (contratto in scadenza nel 2018). Soprattutto nell'ultimo periodo. Oggi l'amichevole contro la Top 11 del Cadore, ma il senegalese non c'è: "affaticamento". E dopo la partita lascia anche il ritiro di Auronzo. Destinazione? Milano. Ufficialmente per andare a trovare la fidanzata, in quanto la Lazio ha fissato per domani un intero giorno di riposo. Questo quanto filtra dal club. Un po' di svago, relax. Ma... il mercato? Corre sempre veloce. L'Inter è pronta a fare sul serio e non è escluso che l'attaccante possa incontrarsi coi nerazzurri. Intanto, Keita lascia il ritiro verso Milano.