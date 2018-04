Lazio, Inzaghi: "Udine trasferta insidiosa, Leiva è un leader. Parolo non sarà convocato"

Un piede nelle semifinali di Europa League ma il quarto posto in campionato ancora da conquistare: la Lazio di Simone Inzaghi si giocherà tanto domani pomeriggio in casa dell'Udinese. L'obiettivo-Champions è distante due punti, l'Inter lotterà fino alla fine della stagione per difendere il quarto posto. Reduci dal successo contro il Benevento di una settimana fa e quello per 4-2 di giovedì scorso contro il Salisburgo, i biancocelesti sono costretti ad inseguire e non si possono concedere passi falsi. Alla vigilia del match contro la squadra di Oddo, Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

"Turnover? Dobbiamo gestirci in vista di giovedì prossimo. Parolo ci sarà in coppa, ma non è nella lista dei convocati per domani perché ha avuto dei problemi stamattina: fastidio a calciare, un problemino pubico. Probabilmente avremmo potuto rischiarlo, ma ho preferito prevenire. Abbiamo fatto un buon allenamento, tutti mi hanno dato disponibilità. Anche Di Gennaro e Murgia sono tornati a lavorare bene. Felipe Anderson sarà in campo. Marusic ha un’infiammazione, ha perso brillantezza”

“Leiva? Sin dal ritiro è estivo si è dimostrato un leader vero, dentro e fuori dal campo. È ottimo per il nostro gioco, dobbiamo solo fargli i complimenti”

"Vero che perde da sette partite, ma l'Udinese ha ottimi elementi e tanta fame. Avrei preferito una squadra in serie positiva. Dobbiamo essere umili e più convinti di loro, abbiamo il dovere di superare l'ostacolo. Spero che i tifosi visti giovedì diventino una costante per noi. Li ringrazio"

"Caicedo? E' un bravo ragazzo, disponibile e stimato da tutti nello spogliatoio. Lo ha penalizzato un grande Immobile, certamente, ma è importante per noi"