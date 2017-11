Lazio, Inzaghi sorride: Immobile recupera e gioca

La Lazio era in ansia, ora non lo è più: Immobile giocherà dal 1’ contro l’Udinese. L’attaccante - reduce dalla convocazione con l’Italia per lo spareggio con la Svezia- ha recuperato dal problema muscolare (affaticamento al bicipite femorale della coscia destra) e partirà titolare. Con Caicedo infortunato (2/3 settimane di stop), Inzaghi non rinuncia al suo capocannoniere e lo schiera dall’inizio. Impossibile rinunciare a Ciro, reduce da 19 reti stagionali tra club e Nazionale. Primo nella classifica per la Scarpa d’Oro. Risponde presente, stringe i denti e si allena nella rifinitura (anche se Inzaghi deciderà tutto domattina). Per il resto, formazione confermata: Bastos, de Vrij e Radu davanti a Strakosha, Marusic e Lulic sulle corsie, Parolo, Leiva e Milinkovic a centrocampo. In avanti, Luis Alberto dietro Ciro Immobile. Sempre lui, sempre Ciro. Inzaghi sorride e recupera il bomber.