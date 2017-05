Lazio, Inzaghi: "Keita? Per aprire un ciclo bisogna trattenere i migliori"

Stagione da incorniciare per Simone Inzaghi, che riceve il "Premio Prisco" come miglior allenatore dell'anno. E' stata l'occasione giusta per parlare dei biancocelesti e di alcuni dei gioiellini della Lazio:

"Siamo partiti con delle difficoltà ma poi siamo stati bravi e abbiamo raggiunto qualcosa di impensabile alla vigilia" - dichiara Inzaghi ai microfoni di Sky Sport - "Ora vogliamo salvare il quarto posto e pianificare il futuro. Sarà tutto più complicato con l'Europa League. Ci saranno più partite e necessità di più uomini. Lotito? Può capitare che si arrabbi, ma è fiero e orgoglioso. Peccato per la partita di ieri. Le ultime sette gare dell'anno scorso le ho fatte bene e pensavo di aver meritato la conferma. Nel mio destino c'era la Lazio, anche per tutto quello che avevo fatto con la Primavera. Keita? Il mio desiderio è di trattenerlo. Per aprire un ciclo bisogna trattenere i migliori e Keita è uno di questi. Lo abbiamo aiutato con il lavoro quotidiano e sentire tutto lo stadio che gridava il suo nome è stato bellissimo. Abbiamo giocatori importanti che hanno fatto un'ottima stagione. Se partirà qualcuno di livello dovrà arrivare qualcuno altrettanto forte".