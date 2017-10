Lazio, Inzaghi: "Ci giochiamo la qualificazione. La Juve è il passato, attenzione al Nizza e a Balotelli"

Due vittorie nelle prime due partite di Europa League, ora per la Lazio c’è lo scoglio Nizza da superare. Direttamente dalla Francia, ecco arrivare le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Con i ragazzi abbiamo visto che domani sarà una partita difficile, il Nizza è un’ottima squadra che ha meritato di giocare i preliminare di Champions. Hanno giocatori di grande qualità ma uscire con i tre punti significherebbe fare un grande passo in avanti per la qualificazione. Contro la Juventus abbiamo fatto un’impresa ma già da lunedì abbiamo iniziato a lavorare per la sfida di domani. La Juve è il passato, ora abbiamo questa partita importantissima con il Nizza”.

Della formazione e del possibile impiego di Nani dal primo minuto, Inzaghi ha parlato così: “Domani manderò in campo la formazione che considero migliore anche in base a quelli che sono i nostri impegni. Stamane ho cambiato qualcosa, vedremo domani cosa deciderò. Nani? Sia lui sia Caicedo stanno benissimo, ogni qual volta li ho chiamati in causa hanno sempre risposto bene. Domani penso che punterò su entrambi. Contiamo poi di recuperare presto Felipe Anderson”.

Immancabile un commento su Mario Balotelli: “Parliamo di un campione, di un giocatore con grandi qualità. Qui mi sembra abbia trovato il suo ambiente ideale, il Nizza è di sicuro una squadra organizzata. Dovremmo prestare attenzione a Mario, ma di lui con Tare non abbiamo mai parato in fase di calciomercato”.

Dopo Simone Inzaghi, ha preso la parola anche l’attaccante Caicedo: “Sto bene, sono contento di giocare per la Lazio. Il Nizza è una grande squadra, servirà giocare in modo molto intenso. In Europa League possiamo fare sicuramente un buon cammino. Nani e Immobile? Luis gioca più indietro, Ciro è un vero goleador. Con lui ho giocato già diverse volte e mi ci trovo bene. Con Nani ci stiamo allenando molto, vogliamo cercare l’intesa migliore”.