Lazio, Immobile recupera: titolare nel derby

La Lazio era in ansia, ora non lo è più: merito della rifinitura del venerdì. Ciro Immobile, infatti, ha recuperato dal problema muscolare alla coscia destra e sarà titolare nel derby di Roma. Ieri ha saltato l’allenamento per precauzione, oggi ha già smaltito l’affaticamento. Ci sarà. Inzaghi l’aveva detto in conferenza stampa: “È un generoso, vuole esserci, vediamo l’allenamento di oggi”. Ipse dixit. Immobile recupera e gioca, la Roma all’orizzonte per segnare ancora. Sempre. Per il resto, formazione confermata: Strakosha tra i pali, Bastos, de Vrij e Radu nel terzetto difensivo, Marusic e Lulic lungo le fasce. Solito tris a centrocampo: Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, tornato ieri dopo gli impegni con la Serbia. Luis Alberto sulla trequarti infine, Ciro davanti. La Lazio corre veloce verso il derby di Roma, Immobile risponde presente.

PROBABILE FORMAZIONE: Strakosha, Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic, Luis Alberto, Immobile.