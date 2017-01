Lazio, il punto sul mercato... in uscita

Ore frenetiche, colloqui che si susseguono e trattative pronte ad essere concluse. La Lazio si concentra sul mercato in uscita, lasciando andare quei calciatori poco utilizzati da Simone Inzaghi. La prima mossa della società biancoceleste riguarda la risoluzione del contratto di Alvaro Gonzalez, che lascia il club di Lotito in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto.

In uscita anche il britannico Ravel Morrison, pronto a trasferirsi al QPR. Per quanto riguarda l'offerta del Leicester per Hoedt arrivata tramite un intermediario, la Lazio ha rispedito al mittente la richiesta, decidendo di tenersi stretto il difensore classe '94.