Lazio, il punto sugli infortunati: "Lesione di primo grado all'adduttore per Luis Alberto, Radu a disposizione"

Ultimi 180' di campionato ed un solo obiettivo per la Lazio, mantenere il vantaggio sull'Inter e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Crotone nel prossimo turno e proprio i nerazzurri all'ultima giornata, in quella che sarà una vera e propria finale, i prossimi avversari dei biancocelesti, che in vista di questo rush finale non dovrebbero avere a disposizione Luis Alberto. Il trequartista spagnolo, infatti, ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra e con ogni probabilità non riuscirà a recuperare nemmeno per la sfida con l'Inter. A confermarlo è stato il medico sociale della Lazio, dott. Fabio Rodia, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha fatto il punto sugli infortunati. "Luis Alberto ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra e per lui la prognosi è di 15-20 giorni. Già dallo scorso lunedì, dopo aver fatto una prognosi presuntiva, abbiamo attuato alcuni trattamenti specifici - ha spiegato il medico sociale biancoceleste - in attesa dello stabilizzarsi del quadro clinico. Il giocatore vuole provare ad esserci con l'Inter, ma i dati strumentali non sembrano favorevoli. Continueremo comunque a monitorarlo".

Se difficilmente dunque verrà recuperato Luis Alberto, Stefan Radu può già tornare a disposizione di Inzaghi, mentre c'è qualche speranza anche per Marco Parolo e Ciro Immobile. "Radu ha svolto esami strumentali in seguito ai quali è stato dato il via libera al rientro in gruppo. Adesso è a disposizione dell'allenatore. Hanno effettuato degli esami anche Parolo e Immobile - ha concluso il dott. Rodia -, la situazione di entrambi si sta evolvendo in maniera positiva. Faremo dei test definitivi sperando di poterli reintegrare per l'ultima gara di campionato. Entrambi stanno seguendo un lavoro personalizzato e vengono monitorati quotidianamente".