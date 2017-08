Dopo la vittoria in Supercoppa, torna in campo la Lazio attesa questa sera all'Olimpico dalla prima di campionato contro la Spal. Simone Inzaghi deve fare a meno di Felipe Anderson (non convocato), c'è invece Lucas Leiva. Out anche Keita.

Ecco l'elenco dei convocati:

Guerrieri, Strakosha, Vargic; Basta, Bastos, De Vrij, Hoedt, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo; Caicedo, Immobile, Lombardi, Palombi.