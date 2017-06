Lazio, Germoni ha rinnovato per altri cinque anni: "Darò sempre l'anima per questa squadra"

Dalla Primavera biancoceleste alla Ternana, sempre con la Lazio nel cuore. Luca Germoni dopo un anno in prestito in Serie B ha rinnovato il contratto che lo lega alla società biancoceleste per altri 5 anni. Una stagione in Serie B, la prima tra i professionisti, per farsi le ossa. Poi il ritorno alla base per continuare un rapporto che dura ormai da 12 anni. A dare l’annuncio della firma è stato lo stesso Germoni, che con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha reso nota tutta la sua soddisfazione: “ Felice di aver firmato altri 5 anni insieme alla Lazio… Darò l'anima come ho sempre fatto in questi 12 anni per te Lazio mia”.