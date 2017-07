La Lazio saluta Biglia (direzione Milan, accordo raggiunto sui 17 milioni più 3 di bonus) ma già si è mossa per trovare il sostituto dell'argentino. Trattativa in corso per portare Lucas Leiva alla corte di Inzaghi: i biancocelesti sono in pole per il brasiliano ed è proprio lui il prescelto per il dopo-Biglia. Per un centrocampista che va, ecco un altro obiettivo nel mirino per sostituirlo.