​Lazio, è sempre 3-4-2-1: gioca Radu, c'e Luis Alberto

Lazio, chi gioca domenica? Inzaghi ha scelto l’11 anti-Milan: in campo la stessa formazione vista in Supercoppa e contro il Chievo al Bentegodi (vittoria per 2-1). Ci siamo, il modulo sarà ancora 3-4-2-1. Con Radu che vince il ballottaggio con Bastos e si piazza lì a sinistra, nei 3 in difesa. Questa la formazione provata durante la rifinitura: Strakosha tra i pali; Wallace, de Vrij e Radu nel terzetto difensivo; Basta e Lulic lungo le corsie, Parolo e Lucas Leiva in mezzo. Immobile davanti infine, con Luis Alberto e Milinkovic sulla trequarti a supporto della punta. Come prevedibile, out Nani e Felipe Anderson, ancora alle prese coi rispettivi problemi fisici: il primo ne avrà ancora per 15 giorni, mentre il brasiliano rientrerà ad ottobre. Parola di Inzaghi: “Sarà out per tutto settembre”. Pedro Neto e Bruno Jordao infine, i due portoghesi arrivati l'ultimo giorno di mercato, svolgono la seduta coi compagni e viaggiano verso la prima convocazione (andranno in tribuna). Inzaghi sceglie l’undici anti-Milan, Radu vince il ballottaggio con Bastos.



PROBABILE FORMAZIONE: Strakosha, Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic; Immobile.