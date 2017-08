Lazio, c'è la Spal: Anderson out, chance per Palombi? E Leiva lavora a parte...

Ormai è (quasi) ufficiale: Felipe Anderson salterà l'esordio in campionato con la Spal. Ieri palestra, oggi è assente dalla seduta mattutina (insieme a Lukaku). E' out. Inzaghi deve scegliere: Simone Palombi provato titolare accanto a Immobile nel 3-5-2 biancoceleste. Ha svolto entrambi i ritiri con la Lazio, ha rinnovato il contratto fino al 2022 e adesso spera in una chance dal primo minuto. Il tutto sulla scia di Lombardi, lanciato titolare l'anno scorso contro l'Atalanta (causa forfait di Keita...). Ma il suo impiego dipende... da Lucas Leiva. Lui, sì. L'ex Liverpool si è allenato a parte e resta in dubbio per domenica, è uscito coi crampi dalla sfida con la Juve e paga un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela, pronto Palombi dal primo minuto con Luis Alberto regista a centrocampo, affiancato da Parolo e Milinkovic. Occhio anche a Murgia, l'eroe di Supercoppa. Inzaghi potrebbe schierare anche lui, lanciando lo spagnolo dietro Immobile. Ipotesi e soluzioni, ma Palombi scalpita per una chance. Più di una tentazione. Difesa confermata: Wallace, de Vrij e Radu davanti a Strkosha. Ah, Keita? Assente anche oggi, il senegalese non si allena da tre giorni. Hoedt invece, nonostante sia ai dettagli col Southampton, era presente alla seduta. Supercoppa già archiviata, la Lazio pensa già alla Spal.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva (Luis Alberto), Milinkovic, Lulic; Palombi, Immobile.