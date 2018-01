Lazio, c'è il Chievo: Wallace e Marusic titolari, Caceres out

Sempre loro, sempre la solita Lazio. E sempre il solito modulo: contro il Chievo sarà ancora una volta 3-5-1-1. Nessun cambio. Inzaghi, nonostante qualche prova con la difesa a 4, schiererà sempre la stessa Lazio, con un paio di cambi rispetto all’undici sceso in campo contro la Spal. Radu è squalificato, Wallace prenderà il suo posto sul centro-sinistra (Caceres in panchina); mentre Adam Marusic – assente contro la Spal per un problema muscolare – dovrebbe tornare dal 1’. Per il resto, solita Lazio: Strakosha tra i pali, Bastos, de Vrij e Wallace nei tre di difesa, Marusic a destra, Lulic a sinistra e il solito tris in mezzo al campo: Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic. In avanti sempre loro: Luis Alberto e Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. Felipe in panca. Come Nani e Jordan Lukaku, recuperato dall’attacco influenzale. La Lazio sfida il Chievo coi soliti noti e punta la Champions.





PROBABILE FORMAZIONE: Strakosha, Bastos, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.