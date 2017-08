Lazio, Anderson di nuovo out: pronto Keita. Chance per Marusic?

Ore 10 e tutti in campo. La Lazio di Inzaghi corre veloce, sempre di più. Soltanto due giorni alla Supercoppa contro la Juventus e seconda giornata di prove tattiche per i biancocelesti. Ieri la bella notizia, Felipe Anderson in gruppo e di nuovo disposizione: “Voglio esserci”. Oggi, però, il brasiliano è rimasto fuori, ancora reduce dai problemi muscolari rimediati in Austria, nel test contro il Bayer Leverkusen. Inzaghi prova (nuovamente) Keita e Immobile nel tandem d'attacco. Il senegalese, al di là delle voci di mercato, giocherà probabilmente dall'inizio.

Per il resto, formazione confermata: 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Wallace, de Vrij e Hoedt in difesa (quest'ultimo favorito su Radu). Capitolo centrocampo: Parolo, Leiva e Milinkovic in mezzo, Lulic a sinistra e infine una novità, Marusic titolare al posto di Basta. Inzaghi ha provato il montenegrino facendo giocare Lulic “tra le riserve” per testarlo in entrambe le fasi. Corsa e dinamismo, chance dall'inizio sempre più vicina. Felipe Anderson, invece, preoccupa un po’. Al momento il favorito resta Keita, sempre più titolare contro quella che con ogni probabilità sarà la sua prossima squadra. Il brasiliano resta in stand-by, ieri provato in gruppo e oggi di nuovo out. Alla Supercoppa manca sempre meno, i dubbi restano.