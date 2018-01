Lazio, 3-5-1-1 con la Spal: gioca Basta, ballottaggio Lulic-Lukaku

Anno nuovo, vecchie abitudini: la Lazio corre veloce nel centro sportivo di Formello, con qualche ballottaggio riguardo la prossima sfida con la Spal. Occhio alla formazione, prevista la stessa di sempre: 3-5-1-1. Nonostante il 4-3-2-1 provato stamattina, Inzaghi è intenzionato a schierare il solito modulo. Adam Marusic, però, non dovrebbe giocare sull’out di destra a causa di un affaticamento muscolare (oggi non si è allenato in gruppo, ma niente di serio), spazio a Dusan Basta. Sarà lui l’esterno di fascia. Dall’altra parte, invece, ballotaggio tra Lulic e Lukaku. Il primo si è allenato a parte, mentre il secondo non ha svolto l’intera seduta in via precauzionale. Si giocano il posto a sinistra. Per il resto, formazione confermata: Strakosha tra i pali, Bastos (favorito su Wallace), de Vrij e Radu nel terzetto difensivo, poi Basta e uno tra Lulic e Lukaku sulle corsie. Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic a centrocampo, Luis Alberto trequartista alle spalle di Immobile. Felipe in panchina. Capitolo infortunati infine: Di Gennaro si è fermato ieri dopo aver effettuato un lancio, ma gli esami di oggi non hanno rivelato niente di grave. Nessuna ricaduta. C’è ottimismo, anche se dovrà effettuare nuovi controlli nella giornata di sabato (sarà out dai convocati per la gara con la Spal). Sempre out Caicedo (stiramento), mentre il giovane Alessio Miceli verrà convocato per la prima volta in Serie A. Due presenze in Europa League (una da titolare contro lo Zulte), classe ’99, è il capitano della Primavera di Bonatti. Spera in una chiamata anche Giorgio Spizzichino, terzino destro del ’99 (ha già una presenza in Serie A, l'anno scorso contro il Crotone). Prima la Spal, poi la sosta fino al 21. La Lazio cerca i tre punti e punta la Champions.

PROBABILE FORMAZIONE : Strakosha, Bastos, de Vrij, Radu, Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (Lukaku), Luis Alberto, Immobile.