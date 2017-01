Lazio, 117 anni di storia tra cori e bandiere: i tifosi festeggiano a Piazza della Libertà, le foto

"Sò già du' ore, che stamo qua aspettà...". Canti, cori e tanti sorrisi. Coi tifosi tutti lì, in prima fila a festeggiare. Tra birre e...spumante! Rione Prati, Piazza della Liberta. Qui, ben 117 anni fa (il 9 gennaio del 1900), nacque la Società Sportiva Lazio, una delle polisportive più grandi d'Europa. In principio fu Luigi Bigiarelli a porre la prima firma, insieme ad altri 8 compagni. I colori? Bianco&celeste. Un omaggio alla bandiera greca, patria delle Olimpiadi. Oggi la storia continua. Quanto tempo, vero? Eppure la tradizione viene rispettata anno dopo anno. Tutti in piazza, tutti compatti. Brindisi alla mezzanotte e via, un paio d'ore in amicizia tra tifosi raccontando storie di curva. Infine, lì in alto, una targa commemorativa affissa il giorno del centenario. Per non dimenticare le proprie origini. Sciarpe biancocelesti intorno al collo, padri che accompagnano i figli mano nella mano. Uniti. Tra ricordi del passato ed altri da tramandare. Poi botti, petardi, striscioni, bandiere. 37 punti in classifica e uno stato di forma niente male, tra un super Immobile e tanti giovani lanciati (Murgia, Lombardi, fino a Rossi). Una festa da Lazio. Lì, dove tutto ebbe inizio, 117 anni fa.