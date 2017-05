Kessie-Milan, ci siamo: gli aggiornamenti

Kessie-Milan, operazione giunta al traguardo. Le basi dell'accordo erano già state impostate prima di Atalanta-Milan della scorsa settimana, adesso è solo questione di tempo. Ogni momento sarà quello buono per le firme, ma il centrocampista classe '96 ha già scelto e anche i club sono arrivati alla medesima conclusione. Le cifre: all'Atalanta andranno 28 milioni di euro, bonus compresi; al giocatore 2,5 milioni (anch'essi comprensivi di bonus) per 5 anni. Battuta dunque la concorrenza della Roma, che era arrivata ad offrire la stessa cifra per il cartellino, ma con modalità e tempi di pagamento meno favorevoli all'Atalanta. Con Kessie invece si era fermata a circa 2 milioni (bonus compresi): nulla da fare quindi, i giallorossi si concentreranno su altri obiettivi. Il futuro di Franck Kessie invece è sempre più colorato di rossonero.