Keita Balde, l'agente risponde a Tare: "Parla di accordi inesistenti. Rinnovo da top player? E' il momento che informi anche noi..."

Juventus, Milan, nuove destinazioni o un difficile rinnovo con la Lazio. E' ancora in piena via di definizione la situazione relativa a Keita Balde, talento classe '95 biancoceleste, pezzo pregiato di un mercato che vede il senegalese tra i principali protagonisti. Dopo le parole rilasciate da Igli Tare a "Tuttosport" sul futuro del giocatore, tra grandi offerte ricevute e l'intenzione di tentare di rinnovarne il contratto in scadenza tra un anno, non si è fatta attendere la replica dell'agente del calciatore, Roberto Calenda, che ha affidato a Twitter il proprio pensiero sulle dichiarazioni del ds biancoceleste:

"Tare parla di miei accordi inesistenti con altre squadre e sventola pubblicamente fantomatici rinnovi... Tuttavia, visto che racconta pure di rinnovi da top player o di offerte da tre big, forse è il momento che informi anche noi...Rimaniamo sempre in attesa della Lazio!". Ennesimo capitolo di una vicenda tutta da chiarire, con il futuro di Keita Balde ancora privo di certezze e di una destinazione definita.