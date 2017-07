Karsdorp, che personalità: "Nuovo Cafu? Ci proverò. Credo nello scudetto, altrimenti non sarei qui".

Nuovo volto in casa Roma. E tanta curiosità. Si parla un gran bene del nuovo arrivato Rick Karsdorp e i tifosi già non vedono l’ora di ammirarlo in azione. Come lui non vede l’ora di scendere in campo non appena superato l’infortunio al ginocchio, come dichiarato nell’intervista rilasciata ad Il Messaggero: “Le prime impressioni sono tutte positive, ma è un peccato che in questo momento sia infortunato. Gli unici problemi sono l’infortunio e la lingua, quando lavorerò in gruppo tutto sarà più semplice”.

Qualche maligno ha affermato che la Roma non fosse a conoscenza del problema al ginocchio. E invece… “era ovviamente a conoscenza del mio infortunio e tutto è stato fatto in totale sintonia con i medici del club”.

Impressionato da Di Francesco, l’olandese: “Gli ho parlato prima di firmare e quando sono arrivato a Trigoria mi ha fatto sentire subito a casa. Calcisticamente è un tecnico a cui piace un calcio d’attacco e questo mi fa piacere dato che sono un calciatore con caratteristiche molto offensive”.

Aspettative alte nei suoi confronti. Addirittura c’è chi dice… nuovo Cafu: “È difficile dirlo, ho soltanto 23 anni e Cafu è stato un grandissimo calciatore che ha giocato qui alla Roma. Quello di cui sono sicuro è che cercherò di fare del mio meglio per raggiungere certi livelli”.

Nonostante alla presentazione abbia chiesto ai tifosi una certa clemenza riguardo le aspettative nei suoi confronti: “In condizioni normali avrei detto il contrario, ossia che le persone devono attendersi grandi cose da me. In questo caso le circostanze sono diverse: per la prima volta lascio la squadra nella quale sono cresciuto e nella quale ho sempre giocato”.

Sul rapporto coi social e… su Astrid, la sua ragazza mozzafiato: “Ho una società che si occupa per me dei social, io personalmente non frequento Facebook o Instagram. Sono fiero di Astrid, non geloso: vuol dire che sto insieme ad una bella ragazza, anzi sono contento che abbia origini italiane e in questo senso potrà anche aiutarmi”.

Infine, obiettivi stagionali ben chiari: “Io sono convinto di poter vincere il titolo, altrimenti non sarei qui e non avrei firmato per la Roma. Noi abbiamo una buona squadra, un buon allenatore e un grande staf: ci sono tutte le condizioni, ma soprattutto dobbiamo crederci. Io ci credo e daremo il massimo. Il centoventi per cento”.