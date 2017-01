Juventus, Zaza domani incontra il Valencia: la situazione

Mercato Juventus in evoluzione. Capitolo Zaza. L'attaccante lucano ha parlato con i dirigenti bianconeri e ha accettato di incontrare domani il Valencia. Solo dopo l'incontro si capirà se l'attaccante accetterà la Spagna. Proseguono intanto le trattative per il giovane terzino bosniaco Kolasinac, con i bianconeri che devono decidere in fretta se chiudere per giugno vista la concorrenza di Arsenal e Chelsea. Tra venerdì e lunedì Marotta e Paratici contano di chiudere con l'Ascoli per Orsolini, appofittando dell'assemblea di lega. Infine la situazione legata a Patrice Evra. Oltre a Manchester United e Valencia ci sono altre offerte dall'Inghilterra. Il terzino francese si è preso tempo per decidere: potrebbe essere vicino l'addio ai bianconeri dopo 2 anni e mezzo.