Prima giornata bianconera per Tomàs Rincon, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical. Il calciatore venezuelano è arrivato intorno alle 9.30 ed è andato via poco fa, accompagnato all'entusiasmo di alcuni tifosi presenti. Primi scatti con gli appassionati per l'ormai nuovo centrocampista della Juventus, pronto per una nuova importante esperienza con la squadra di Massimiliano Allegri. Nella gallery in alto tutte le immagini.