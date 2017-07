Juventus ai saluti con il giovane lituano Vykintas Slivka: trattativa in corso con l'Hibernian. Slivka, lo scorso anno in prestito prima al Den Bosch e poi all'Ascoli in serie B (sei presenze), lascerà dunque l'Italia dopo 5 anni. Secondo quanto raccolto da Giorgia Cenni di Sky Sport, gli scozzesi preleveranno Slivka a titolo definitivo. Godbye Italia, per il ventiduenne lituano il futuro dice Scottish Premier League.