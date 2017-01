Calciomercato - Juventus, si valuta l'arrivo in anticipo di Bentancur

E' stato già opzionato e bloccato per giugno, ma non è escluso le strade di Rodrigo Bentancur e della Juventus possano incontrarsi già in questa sessione di mercato. In queste ore sta crescendo la possibilità che il centrocampista uruguaiano classe '97 possa arrivare subito dal Boca Juniors, anche se in realtà Bentancur dovrà giocare il Campionato Sudamericano under 20 con la sua nazionale e sarebbe a disposizione da febbraio. Nonostante questo, la Juve sta facendo questa valutazione anche in maniera abbastanza concreta.