Juventus, Pjanic: "Era il momento giusto per lasciare Roma. Mandzukic giocatore fantastico"

Anche Miralem Pjanic tra i tanti premiati al Gran Galà del Calcio. Il centrocampista bosniaco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il primo aspetto analizzato riguarda il momento di forma della squadra: “Sta andando bene la Juventus, ci divertiamo, siamo messi bene in campo e mettiamo le squadre in difficoltà. Spero di essere ancora più importante in futuro, mi sto ambientando sempre di più qui e sto bene dal punto di vista fisico. Col tempo ci capiamo maggiormente, concediamo poco, è una squadra in forma, la nostra”.

Ma cosa vuol dire il calciomercato per un giocatore? “E’ un periodo speciale, dopo 5 anni ho cambiato squadra. A Roma ho passato tante stagioni belle, ma la Juve mi voleva fortemente ed era arrivato il momento giusto di cambiare e provare una nuova avventura. Ora sto attraversando il mio massimo periodo di maturità calcistica”. La nuova Juventus vede giocare, insieme, Higuain, Dybala e Mandzukic, col croato impiegato da esterno. “Mario è fantastico, sta facendo bene entrambe le fasi di gioco, con grande spessore. La squadra è sempre compatta, corta, messa bene. Abbiamo la maturità di sapere quando pressare e quando difendere la porta, credo che anche Allegri sia contento del nostro lavoro” ha concluso Pjanic.