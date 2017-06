Juventus, Paratici in Versilia per una grande causa: intanto trovato l'accordo per Schick

Quella di oggi è stata una giornata fondamentale in casa Juventus. Tra impegni, calciomercato e beneficenza. Ma andiamo con ordine, ovviamente il tema caldo è quello di Patrik Schick: trovato l'accordo con la Sampdoria, nei prossimi giorni i due club si aggiorneranno per definire i dettagli sul trasferimento dell'attaccante in bianconero. I 25 milioni di clausola rescissoria potrebbero abbassarsi con l'inserimento di eventuali contropartite, con il desiderio di Allegri di far arrivare l'attaccante subito a Torino per portarlo in ritiro. Ad ogni modo, oggi, in Lega Calcio, le due società si sono avvicinate ancora di più: accordo trovato, il talento della blucerchiato si sta trasformando sempre più in bianconero.

Da Milano alla Versilia, perché Fabio Paratici si trovava in Toscana ad un evento benefico organizzato dall'associazione 't.i.a.m.o': associazione che assiste le famiglie con i bambini affetti da disabilità a causa di malattie rare. Assieme al dirigente bianconero, presenti anche Pietro Accardi (ds Empoli), Fascetti e Puccinelli. La nobile causa è stata la realizzazione di un centro residenziale in Versilia per permettere a questi bambini e alle loro famiglie di stare in vacanza con assistenza. Tanti tempi per questa Juve: beneficenza, calciomercato e un Patrik Schick tra le mani.