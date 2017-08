Juventus, Matuidi si mette in proprio: il francese stampa personalmente la sua maglia bianconera

Quando si dice un giocatore tuttofare: se in campo è un centrocampista totale, anche fuori dal rettangolo verde non rimane con le mani in mano Blaise Matuidi. Il nuovo centrocampista della Juventus, infatti, si è stampato personalmente la sua prima maglia bianconera. E il numero? Il 14 naturalmente, che lo accompagna ormai da molti anni. Curiosità: lo stesso 14 era utilizzato dall’attuale ct della Francia Didier Deschamps ai tempi della Juventus, ed è stato proprio lui a consigliare il centrocampista ex Psg ad abbracciare il bianconero. Ora a Matuidi non rimane altro che ripercorrere le orme del suo predecessore francese, ma sicuramente la voglia di darsi da fare non gli manca.