Juventus, Marotta: "Dybala? Annunceremo il rinnovo tra qualche settimana"

Parla Beppe Marotta, lo fa ai microfoni di Sky Sport. Mercato, obiettivi e tanto altro: "Abbiamo fatto quello che dovevamo in estate, siamo contenti della rosa a disposizione. Il rullino di marcia che stiamo avendo risponde a ciò che volevamo: siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in Coppa Italia abbiamo passato il turno. In questi anni siamo riusciti a realizzare tanti punti, 105 in più della Roma, c'è un campionato di differenza. E' qualcosa di straordinario. Paredes e Luiz Gustavo? Nessun tentativo, a centrocampo ci riteniamo a posto. Negli ultimi mesi ci sono stati accostati 200 giocatori. A calcio si gioca in undici, credo che la rosa a disposizione sia molto importante. In più non è facile trovare giocatori da Juventus e per questo ci teniamo stretti i nostri. Se potremo migliorare lo faremo, ma in questo momento abbiamo a disposizione una rosa fatta di calciatori all'altezza della maglia che indossano".

Marotta si sofferma poi sul rinnovo di Paulo Dybala: "Ci siamo confrontati con il suo entourage, non penso ci saranno problemi, l'annuncio arriverà probabilmente tra qualche settimana. Paulo è felice qui, noi siamo felici di averlo con noi, per questo ci sono tutte le possibilità per andare avanti insieme. E' giovane, deve essere contento di giocare con questa maglia. Orsolini? Crediamo molto nel made in Italy, il panorama calcistico è ricco di giovani promesse. Lui è uno di questi, speriamo possa diventare realtà ".

Dopo di lui, ha parlato anche Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky Sport: "Mi sono abituato a quello che chiede Allegri, dobbiamo continuare su questa squadra già da domenica contro l'Inter, una squadra da rispettare. Conta solo fare tre punti. Sarri? Provo tanto affetto per lui, con cui ho passato un anno bellissimo. Sa che lo stimo tanto, gli auguro sempre il meglio".