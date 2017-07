Juventus, le prime parole di Bernardeschi: "Tanta emozione, ringrazio tutti. Buffon un esempio"

Prime parole da giocatore della Juventus per Federico Bernardeschi, fresco di firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2022. Bernardeschi ha parlato al canale tematico JTV: "Provo tante emozioni, devo ringraziare tutti. Appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi, mi hanno fatto sentire il calore. Obiettivi? Arrivo per mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra, a livello personale vedremo più avanti. Sono qui per aiutare, sia l'ambiente Juventus che la squadra. Buffon? L'ho sempre detto e ripetuto, Gigi è un esempio per tutti a livello nazionale e internazionale, figuriamoci nella nostra città (Carrara, ndr). Bisogna seguirlo: adesso sarà il mio capitano e gli voglio dire grazie. La mia posizione in campo? Come meglio ritiene il mister, non ho problemi: ho fatto parecchi ruoli, sono a disposizione per qualsiasi ruolo".