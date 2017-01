Juventus-Lazio | le formazioni ufficiali

Per respingere gli assalti di Roma e Napoli e qualche critica l'una, per tenere il passo degli azzurri in zona Champions League l'altra. Juventus-Lazio secondo in campo alle 12.30 allo Stadium per la grande sfida della 21a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

LAZIO (4-3-3): Marchetti;Patric, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Lombardi, Immobile, Felipe Anderson. All. Inzaghi.