Juventus, la Pasqua speciale di Dybala: tra il campo di Vinovo e i sorrisi del Regina Margherita

Una domenica speciale, tra campo e... sorrisi: è quella vissuta oggi da Paulo Dybala. Di mattina a Vinovo a lavorare per recuperare dall'infortunio rimediato col Pescara in vista del ritorno di Champions League con il Barcellona, al pomeriggio all'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino per una visita speciale. A raccontare la sua Pasqua tra sorrisi e pallone, lo stesso attaccante argentino con un post su Instagram: "Una Pasqua speciale con persone speciali. Oggi ho visitato i bambini dei reparti di degenza oncoematologia, il centro trapianti e l'Isola Margherita dell'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. - le prime parole dell'attaccante - Una sorpresa per loro, un dono per me. Aprire le uova di cioccolato assieme è stato bellissimo: abbiamo trovato sorrisi!". Eccolo il regalo di Pasqua più bello fatto e ricevuto oggi da Paulo Dybala, tra una foto ricordo e tanti sorrisi in una giornata da ricordare. In attesa domani di ritornare a Vinovo per riprendere contatto col campo, per riuscire ad essere presente all'appuntamento del Camp Nou.