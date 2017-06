Juventus, incontro con l'agente di Pellegri: le foto

La Juventus su Pellegri. Dopo gli interessi di Inter e Milan per il giovane talento del Genoa, anche i bianconeri ci pensano. E' infatti in corso l'incontro tra l'agente del giocatore Giuseppe Riso e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Il giovane attaccante classe 2001, è infatti corteggiato da tante squadre italiane. Negli ultimi giorni si erano fatte avanti Inter e Milan, ma adesso c'è anche la Juventus che non si vuole fermare a Schick, che proprio nella giornata di ieri ha fatto le visite mediche. Per Pellegri non è più solo un derby di mercato.