Allenamento saltato per un problema al ginocchio, è questa la notizia che ha fatto preoccupare oggi la Juventus riguardo le condizioni di Sami Khedira. Il giocatore tedesco non ha preso parte alla seduta mattutina con la sua Nazionale per un dolore ancora tutto da valutare. Secondo le prime indiscrezioni, filtra ottimismo sulle condizioni di Khedira che non avrebbe riportato nulla di preoccupante. Per avere la certezza, tuttavia, bisognerà attendere l'esito della risonanza magnetica.