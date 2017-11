Juventus, Douglas Costa: "Con la Samp abbiamo giocato bene, bisognava essere più concreti. Barcellona? Grande sfida"

La Juventus si rituffa nella Champions League, per chiudere il discorso qualificazione e cancellare la brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria. I bianconeri attendono il Barcellona allo Stadium, mercoledì la sfida contro la squadra blaugrana. Di questo ed altro ha parlato Douglas Costa: "A Genova abbiamo giocato bene – ha spiegato l'esterno brasiliano ai microfoni di JTV – Ma il calcio è fatto così, se non segni e subisci il gol la partita si compromette. Io cerco di farmi trovare pronto quando sono chiamato in causa. Dobbiamo essere più concreti quando possiamo fare gol e chiudere partite come quella di ieri, che poi è diventata molto complicata. Barcellona? Sarà una grande sfida, con due squadre fortissime in campo, noi siamo in casa con i nostri tifosi: la Champions per noi significa tantissimo, vincerla sarebbe straordinario. Ma tornando a domani, ci aspettiamo una gara sia tattica che fisica".