Juventus, Bonucci: "Pagherò una cena alla squadra. Allegri? Ci siamo chiariti faccia a faccia"

Tra i tanti ospiti della presentazione del 13º torneo "Amici dei bambini", svoltasi questa sera presso la sede di Confcommercio a Milano, c'era anche Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, tra battute e risate di una serata di beneficenza, è voluto tornare sull'esclusione punitiva dall'andata di Champions League contro il Porto. Una vicenda chiusa da giorni, sulla quale il difensore pagherà anche un pegno: "Con Allegri ci siamo chiariti faccia a faccia. Pagherò una cena alla squadra la prossima settimana per quello che è successo con Allegri".

Bonucci e Allegri due nomi che fanno gola a praticamente ogni squadra del panorama europeo. Il futuro? Il difensore della Juventus glissa con classe: "Non so se il mister andrà in Premier, ma io sono patrimonio della società e deciderà la società se cedermi o meno".