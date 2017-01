Younes Bnou Marzouk, attaccante marocchino (20) della Juventus, passerà i prossimi sei mesi in prestito al Chiasso, nella Challenge League, la serie B svizzera. La giovane punta bianconera fu prelevata nel luglio del 2013 per 500 mila euro dalla Primavera del Metz. Dopo essere stato in prestito all'Angers la scorsa stagione, si prepara dunque una nuova esperienza tra i professionisti per Bnou Marzouk, stavolta nella vicina Svizzera.