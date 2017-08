Juventus, Allegri: "La Lazio ha meritato la vittoria. Bisogna rimettersi tutti in discussione​"

"Indipendentemente dal gol, che siamo stati polli, la Lazio ha meritato la vittoria". Pochi dubbi per Massimiliano Allegri, deluso al termine della sfida contro i biancocelesti in Supercoppa. Perso il primo trofeo della stagione, Allegri è sicuro: "La Lazio ha combattuto di più. Noi fino a 30' dalla fine non abbiamo giocato e questo ci deve far riflettere e far tornare con i piedi per terra - ha proseguito l'allenatore bianconero ai microfoni di RaiSport -. Bisogna rimettersi tutti in discussione. Loro andavano più forte e quando sono calati abbiamo avuto l'occasione per far gol. Ma la Lazio ha meritato. Douglas Costa? Ha iniziato a puntare, abbiamo aperto di più il gioco con lui. Ma non ci sono scusanti. Dispiace perdere così. Fisicamente per alcuni è più difficile, abbiamo iniziato più tardi la preparazione. Sapevamo delle difficoltà che potevamo trovare stasera ma pensavamo di gestire meglio i primi 45'. La prestazione è stata brutta".



"Nel primo tempo nessuno è stato all'altezza. Dobbiamo rimetterci a lavorare. Dispiace perché abbiamo perso il primo obiettivo della stagione. Un'annata come questa è difficile. A Cagliari - ha concluso Allegri - sarà una Juve diversa nella testa. Dobbiamo continuare però a lavorare con equilibrio perché la stagione è appena iniziata".