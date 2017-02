Juventus, ag.Bentancur già arrivato in Italia per chiudere: nelle prossime ore previsto pure l'arrivo del giocatore per le visite

Dopo la vittoria nel Sub20 con l'Uruguay e il ritorno al Boca, Rodrigo Bentancur è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Juventus: in queste ore, l'agente del centrocampista classe 1997' è arrivato a Torino per limare ultimi dettagli dell'operazione e per programmare le visite mediche del suo assistito. Bentancur, infatti, è atteso nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per svolgere le visite, ultimo step prima della firma. Bentancur ad un passo per la Juventus, il centrocampista in arrivo a Torino per le visite.