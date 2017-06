Inter, vinto il ricorso per Alvarez: in arrivo dal Sunderland 10,5 milioni di euro

Dopo più di due anni è finita la telenovela relativa al passaggio di Ricardo Alvarez al Sunderland. Era l’estate del 2014 quando il fantasista argentino passò dall’Inter alla squadra inglese. Un trasferimento apparentemente normale, non fosse stato per la volontà del Sunderland di non pagare i 10, 5 milioni pattuiti con la società nerazzurra. Il motivo? Le condizioni del ginocchio di Alvarez a detta del Sunderland non idonee. Una decisione che non è di certo andata giù all’Inter che ha deciso di ricorrere al Tas. Oggi la telenovela sembra finita, con la decisione del tribunale a favore dell’Inter, che quindi avrà diritto ai 10,5 milioni di euro pattuiti precedentemente con il Sunderland.