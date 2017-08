Inter, Spalletti: "Kondogbia? Non teniamo nessuno per forza, ma gli avevo fatto anche alcune promesse"

Il caso Kondogbia, ma non solo. Sono tanti i temi affrontati da Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport prima della partenza per Lecce, dove i nerazzurri affronteranno in amichevole il Betis. Interrogato sull'assenza del centrocampista oggi ad Appiano, l'allenatore ha espresso il proprio punto di vista: "Voleva cambiare, ho provato a convincerlo a rimanere ma qualcuno gli avrà fatto alcune promesse. Noi però lo abbiamo pagato e a questo punto le promesse devono essere fatte anche a noi. Murillo? Voleva andare anche lui, c'è stata una trattativa ed è andata in porto. Gli avevo fatto anche alcune promesse, che di solito non faccio, dispiace per com'è andata, visto che ci avevo parlato nei giorni scorsi. Contro il Betis mi aspetto dai miglioramenti. Dalbert? Forse giocherà a partita in corso. Chi al posto di Kondogbia? Attualmente non vogliamo tornare sul mercato, vogliamo capire cosa è successo al ragazzo. Quello che ha fatto oggi lo farà riflettere, queste cose non si fanno".