Inter, Spalletti: "Dalbert è in via di definizione, ci darà una mano. Nagatomo? Sotto certi aspetti è perfetto" - VIDEO

Dopo la vittoria per 3-1 di ieri sera contro il Villareal, l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Dalbert? Me ne parlava il direttore poco fa, è in via di definizione ma non è ancora stato fatto. Risulta anche a me che domani sarà a Milano, mancano gli ultimi dettagli: ci potrà dare una mano. Non si prendono giocatori per sostituirne altri, ma perché possano contribuire. Nagatomo? Attenti perché è un buon giocatore, sa bene cosa deve fare e sotto alcuni punti di vista è perfetto".











