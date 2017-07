Inter, Spalletti: "Borja Valero piacerà a tutti, Kondogbia è da Inter"

Vittoria quasi allo scadere, un Inter che lascia comunque intravedere tanto potenziale per il futuro, tra i giovani. Su tutti, Andrea Pinamonti, autore del primo vantaggio nerazzurro nel 2-1 finale. Luciano Spalletti, al termine della partita, ha avuto parole d’elogio per l’attaccante classe 1999: “Ha tanta qualità, non sono sorpreso da lui. E’ completo, ha potenza e velocità, è un bravo ragazzo con cui posso parlare tranquillamente. Analizzerò ciò che questa partita ci ha fornito”. I complimenti arrivano anche per Kondogbia: “E’ un giocatore da Inter, sa toccare il pallone ed è in grado di coprire più ruoli nel centrocampo. Mi è piaciuta la disponibilità di tutti nel mettere in atto i movimenti fatti in allenamento. Davanti non abbiamo ancora tutti gli uomini, quindi mi sono soffermato maggiormente sulla fase difensiva”.

Intanto è arrivato a Milano Borja Valero. Proprio il veterano di cui l’Inter aveva bisogno, secondo l’allenatore. “Si allenerà al massimo e sarà costante, per me è fondamentale avere giocatori di questo tipo. Lo conosco bene e sono sicuro che piacerà anche a tutti i tifosi interisti” ha spiegato Spalletti. Su Perisic ha aggiunto: “Lo ascolterò, io conto su di lui ma ci saranno da capire le sue intenzioni. Non sarebbe bello ascoltare la sua volontà di lasciare l’Inter: vedremo”. Alla domanda su un eventuale acquisto di Nainggolan, l’allenatore ha risposto così: “E’ un grande calciatore, ha tanta rabbia agonistica. Ho ricevuto molto da lui e quindi non ho problemi a spendere parole positive nei suoi confronti. I nostri direttori stanno lavorando a 360°, hanno la mia piena fiducia”.