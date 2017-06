Inter, Spalletti: "Borja Valero? Per ora siamo a posto così... Prima dei rinforzi ci vorrà qualche uscita"

A Catanzaro per ricevere il Premio Nicola Ceravolo, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato dell'Inter che verrà, facendo riferimento ovviamente al calciomemrcato. "Questo è un premio di quelli bellissimi da ricevere, per il personaggio che era lui, sono felice di essere in questa città perché ha dei valori ed è un territorio bello. Avere qualche rinforzo prima della partenza per il ritiro? Vogliamo fare qualche cosa di importante. La squadra ha dentro giocatori forti, intanto prendiamo in considerazione i calciatori di cui disponiamo e che ci piacciono, poi cercheremo, con le regole del fairplay finanziario e dopo qualche uscita, di mettere mano alla nostra rosa. Arrivare in zona Champions League? Bisogna considerare le squadre che ci sono arrivate davanti. Juve, Roma e Napoli sembrano impossibili da raggiungere, perché non conta la classifica ma contano i punti di distanza. Fare nove/dieci vittorie in più in un solo campionato rispetto all'anno scorso non sarà facile, ma l'obiettivo è ridare la storia che merita a questo club".



"Szczesny? Abbiamo Handanovic che è forte ed espertissimo, l'ho già allenato e so il suo valore, per il momento abbiamo lui e vogliamo fare belle cose con lui. Szczesny è un grandissimo, un calciatore moderno, sa giocare con i piedi e ti fa comandare il gioco. Borja Valero è un calciatore che abbiamo guardato quando ero alla Roma, l'Inter l'ha seguito quando non c'ero. Probabilmente cambierà squadra, se noi avremo bisogno di un calciatore lì... ma per il momento siamo a posto e non abbiamo bisogno di nessun calciatore in quel ruolo lì. Abbiamo molti centrocampisti ma lui è un giocatore di sicuro affidamento e qualità". Infine, prendendo spunto da due bimbi con le maglie di Totti e Icardi lì presenti: "Trequartista e attaccante, farebbero una bella coppia..."