Inter, Spalletti al ritorno dalla Cina: "Con Ausilio e Sabatini lavoriamo giorno dopo giorno per far funzionare le cose"​

”Sono stati giorni importanti. Zhang Jindong? Ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole per la sua squadra. E’ stata una conoscenza importante, traspare subito il carisma delle persona, vuole conciliare la storia del club e la voglia che ha si tocca con mano!", queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di TeleLombardia che da poco è sbarcato a Linate, di ritorno dal viaggio in Cina. Spazio poi a una domanda sul futuro di Perisic: "Venendo qui mi fate domande come se fosse una bella bega da gestire e anche se lo fosse è una bega affascinante, sono convinto, contento, mi sto calando in questa squadra, in questo club ed è chiaro che poi uno si sente un po’ di responsabilità. Facendo questo viaggio ho visto che si trovano tifosi dell’Inter in ogni angolo del mondo e bisogna essere bravi a fargli vedere la luce abbagliante di questo club, la grandezza di questo club ecco. Abbiamo toccato diversi tasti e lavoriamo giorno dopo giorno con Ausilio e Sabatini sulla squadra, dobbiamo far funzionare le cose. Se Nainggolan è un obiettivo? Mi fa domande lei alle quali non sono preparato. (ride.ndr) Ci penserò”.