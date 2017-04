Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali

L'Inter per rispondere alle vittorie di Lazio e Atalanta, accorciare sul Napoli e continuare la rincorsa al terzo posto che vorrebbe dire Champions League, la Sampdoria per ripartire dopo il ko interno contro la Juventus nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. Si accendono le luci a San Siro per il monday night che chiude la trentesima giornata di Serie A, le squadre di Pioli e Giampaolo sono pronte a sfidarsi. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter - Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Banega, Perisic; Icardi

Sampdoria - Viviano; Sala, Skriniar, Silvestre, Dodò; Linetty, Barreto, Torreira; Fernandes; Schick, Quagliarella