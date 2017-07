Inter, Sabatini: "Parlerò venerdì, ho incontrato diverse persone"

Serata di incontri. Cena e dopocena, dalle otto a mezzanotte, quattro ore di incontri. Walter Sabatini ha vissuto in un hotel di Milano una giornata intensa. Sigaretta in mano e..."Parlerò venerdì. Chi ho visto? Cinque o sei persone". Di sicuro non Beltrami, agente di Nainggolan e a cena in un'altro hotel milanese. Chi invece era con Sabatini è Pietro Chiodi, l'agente, e anche Fali Ramadani: punto mercato sugli assistiti di quest'ultimo, sia Jovetic che Perisic. Obiettivo capire la destinazione futura per il montenegrino e aggiornarsi in caso di nuove offerte. Quattro ore, "cinque o sei persone", una sigaretta: Sabatini continua a muoversi per il mercato dell'Inter.