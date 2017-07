Intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, il ds dell'Inter Walter Sabatini ha voluto commentare nuovamente le parole espresse dal presidente della Roma nei suoi confronti: "Pallotta? Ha risposto in stato confusionale, ha detto parole a caso che nessuno gli ha chiesto. Vedremo cosa ne penseranno i tifosi della Roma, comunque ho già risposto. C'è chi invece oggi ha avuto belle parole per me? Ma Moratti è un presidente, vero".