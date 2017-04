Inter, Pioli: "Gabigol in crescita, ci sono basi solide per il futuro"

Monday night, per l’Inter, che affronterà la Sampdoria. Sarà la partita di Mauro Icardi, che torna al Ferraris da ex, ma sarà anche una sfida fondamentale per Stefano Pioli e le speranze dei nerazzurri di rincorrere la Champions League.

L’allenatore, in conferenza, non si è voluto sbilanciare sugli obiettivi stagionali: “Vogliamo provare a vincerle tutte da qui alla fine, migliorando ogni aspetto del gioco. Abbiamo un'ottima base, dobbiamo perfezionare la nostra identità. E' presto per fare bilanci, mancano nove gare; di certo, nei primi cinque mesi di lavoro è stata costruita una buona base. Non dobbiamo porci limiti, ma pensiamo una gara alla volta, così potremo lottare per risultati importanti”.

Il lavoro di questi giorni è stato di qualità, per Pioli, che si dice soddisfatto di quanto visto. Al tempo stesso, però, osservando anche gli aspetti da rivedere: “La squadra può migliorare ancora in fase difensiva e di finalizzazione. Abbiamo sfruttato bene la sosta per recuperare al meglio chi è rimasto, per fortuna ho ritrovato tutti ragazzi pronti e attenti, sono certo che lunedì saremo in buone condizioni. Napoli-Juve? La vedrò normalmente, i miei pensieri sono rivolti alla nostra partita. Gabigol sta lavorando bene, è in crescita. Icardi è motivato e felice, so che per lui sarebbe importante una convocazione con la nazionale”.

Infine, avversari ed intrecci di mercato: “Ci sono molti giovani italiani forti, li conosco e quando sarà il momento giusto ne parlerò con la società. La Sampdoria gioca bene, Giampaolo è un allenatore preparato. I giocatori hanno risposto bene in allenamento, alla prima vera seduta dopo la sosta. Schick? Penso ai miei giocatori, che mi piacciono molto. Non è il momento di parlare di mercato e se ne avessi parlato con la società non lo direi di certo”.