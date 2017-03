Inter, nelle prossime ore esami strumentali per Medel

La sostituzione di Torino e la preoccupazione per un fastidio che verrà valutato nelle prossime ore. A due giorni di distanza dal match di sabato, Gary Medel è pronto a sottoporsi agli esami diagnostici con lo staff medico della nazionale cilena per capire l'entità dell'infortunio patito nell'ultimo turno di campionato. Per quanto riguarda eventuali tempi di recupero, bisognerà aspettare gli esiti che verranno resi noti nelle prossime ore.